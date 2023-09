Pedullà contro Mourinho: «Invece di chiedere scusa, rivendica le finali europee conquistate»

Pedullà, il giornalista rilascia parole molto forti nei confronti del tecnico portoghese alla luce della sconfitta contro il Genoa

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà fa il punto sulla situazione della Roma alla luce della sconfitta con il Genoa criticando pesantemente Mourinho

PAROLE – José Mourinho, invece di chiedere scusa per le opache prestazioni della sua squadra, ha recentemente dichiarato: ‘Ho fatto due finali consecutive europee, nessuno ci era riuscito prima’. Io dico una cosa: 99 allenatori su 100 sognano di allenare il suo organico. L’attacco dei giallorossi è incredibile, la società ha fatto un grande sforzo per assicurargli Romelu Lukaku. Se non si chiamasse Mourinho, il mister, con ogni probabilità, sarebbe stato già mandato via