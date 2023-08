Pedullà choc: «Lotito-Sarri, situazione compromessa. Non escludo nulla». Le forti dichiarazioni del giornalista sportivo

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la situazione tra Sarri e il patron della Lazio dopo l’incontro di ieri sarebbe la seguente:

PAROLE– «Può darsi che il numero uno della Lazio adesso provi a rilanciare per qualche nome forte della famosa lista (Samuele Ricci in testa), ma la situazione è compromessa. Si va avanti per forma, chissà come… Quando, non troppo tempo fa, scrivevamo “Lotito sta tirando la corda in molto pericoloso”, volevamo dire esattamente quello che poi si è verificato. La tensione è alta, il rapporto deteriorato, in queste ore praticamente formale. Al punto che nulla escludiamo, la situazione va seguita giorno dopo giorno. Sarri per il momento è al suo posto in virtù di un rapporto straordinario con lo spogliatoio, sotto quest’aspetto forse sono state le settimane più belle da quando è alla Lazio. Ma più di qualche calciatore nelle ultime ore ha avvertito il clima di tensione che inevitabilmente non aiuta a un paio di settimane dall’inizio del campionato. Anzi».