Pedullà: «Bonaventura firmerà un biennale con la Fiorentina»

Alfredo Pedullà dà l’affare per fatto tra i viola e l’ex rossonero.

Giacomo Jack Bonaventura a Firenze, con buona pace di Lazio, Benevento ed Hellas Verona. Il club del patron Commisso avrebbe trovato l’accordo con il centrocampista e con l’agente Mino Raiola. Svincolato dal Milan, per la Lazio non rappresentava una priorità in questo calciomercato. Dalle parti di Formello era stato proposto, ma i biancocelesti non hanno accelerato i tempi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà il calciatore sarebbe in procinto di firmare un biennale coi gigliati.