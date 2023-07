Pedullà: «Alla Lazio per il mercato aleggia una nebbia trasparente, ecco perchè»

Pedullà, il giornalista ed esperto di calciomercato rilascia alcune dichiarazioni a Radiosei facendo il punto sulla Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Alfredo Pedullà giornalista ed esperto di calciomercato, lascia alcune dichiarazioni facendo il punto della situazione sulla Lazio

NEBBIA TRASPARENTE – Possiamo dire che in casa Lazio c’è assolutamente una “nebbia trasparente”. Nel senso che per ora non è arrivato nessuno ma sappiamo quali sono gli obiettivi. È ovvio che Sarri avrebbe bisogno di calciatori prima dell’inizio del campionato. Discorso Zielinski? Ci sono 4 nomi in cima alla lista

Dall’erede di Milinkovic e da quello davanti alla difesa. In questo senso c’è Ricci che piace tanto. E poi c’è Torreira, che è gradito a Sarri. Percentuale di gradimento per Ricci? 65% per lui. 45 per Torreira. Poi non parlo di percentuali di fattibilità, non mi va di leggere nella palla di vetro. Poi è ovvio che potrebbero esserci anche altri nomi ma io vi dico che la Lazio, allora, non avrebbe aspettato così tanto. Se sta aspettando è perché punta dei calciatori che piacciono a Sarri e che quindi Lotito vuole provare a prendere. Zielinski? E’ per distacco quello che Sarri ha scelto. E lo stesso possiamo dire per Gedson Fernandes. Ma Zielinski sa già come si fa, sa già come gioca Sarri. E lui è un tecnico che ha bisogno di calciatori con le caratteristiche che dice lui. Poi a Sarri andrebbe bene pure Gedson Fernandes. Io vi dico che Zielinski verrebbe a piedi alla Lazio

In questo momento io credo che la Lazio debba prendere dei titolari. E poi, per rifinire, dovrebbe uscire qualcuno. C’era Daniel Boloca che piaceva molto, ma che adesso è andato al Sassuolo. Marcos Antonio? Potrebbero arrivare delle offerte e lo stesso potrebbe succedere per Basic. In questo momento non ho nomi