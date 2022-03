Pedro, un gol nel derby per salire sul podio di una speciale classifica

Segnando nel derby di domenica contro la Roma, l’attaccante della Lazio Pedro salirebbe sul podio di una speciale classifica

Pedro sarà titolarissimo nel derby di domenica tra Lazio e Roma, vista anche l’assenza per squalifica di Mattia Zaccagni. E lo spagnolo vuole segnare, per salire sul podio di una speciale classifica delle stracittadine.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Pedro è andato in gol negli ultimi due derby; prima con la maglia giallorossa e poi con quella biancoceleste. Trovando ancora la via delle rete arriverebbe a tre volte consecutive, salendo al terzo posto a quota 3 con Selmosson, Pruzzo, Voeller e Delvecchio. Le due posizioni sono occupate da Da Costa a 8 e Volk a 7.