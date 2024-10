Pedro, prima di Twente Lazio: la risposta sulle sue condizioni

Pedro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Lo spagnolo, che partirà dal primo minuto contro il Twente, ha parlato delle sue condizioni

Pedro sarà uno dei protagonisti di Twente Lazio, match in programma questa sera e valido per il terzo turno di Europa League. Lo spagnolo, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato, tra le altre cose delle sue condizioni. Il classe 1987, nonostante l’età, è già stato decisivo in un paio di occasioni tra Coppa e Serie A.

LE PAROLE – «Stiamo lavorando molto bene con il mister, anche col nutrizionista. Mi trovo bene fisicamente, sto lavorando per questo per stare qui. Per avere una forma ottima perché quando vai in campo si sente tanto»