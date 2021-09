Pedro all’Isokinetic: test fisici per l’esterno spagnolo – FOTO

Pedro ha svolto oggi dei test fisici all’Isokinetic: controlli di routine per l’esterno spagnolo che partirà titolare anche contro il Milan

Lo spagnolo Pedro ha svolto oggi dei test fisici all’Isokinetic. Controlli programmati per lo spagnolo che non è comunque in dubbio per la gara di domenica contro il Milan dove l’ex Roma partirà titolare nel tridente di Sarri, cercando magari la prima rete in maglia biancoceleste.