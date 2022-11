Pedro saluta Piquè: «Sei una leggenda! Ti auguro il meglio» – FOTO

Pedro ha salutato Gerard Piquè che giovedì ha dato l’addio al calcio: ecco il messaggio dello spagnolo – FOTO

La notizia dell’addio al calcio di Gerard Piquè ha scosso il mondo del calcio. Tantissimi i messaggi per il difensore del Barcellona da parte dei suoi compagni ed ex, come Pedro che ha speso belle parole su Instagram.

POST – «Grazie per tutto quello che hai dato a questo bello sport!!! Sei una leggenda. Per me è stato un piacere condividere lo spogliatoio con te. Ti auguro il meglio dalla vita Geri!!».