Pedro a Mediaset: «Bella risposta dopo Parma, ma in campionato sarà diverso. Noslin? Importante per noi»

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato dopo il fischio finale del match contro il Napoli ai microfoni di Mediaset

SEGRETO – «Lavorare sempre, stiamo andando bene. Ho tanta fiducia da parte del mister, in campo si sente che la squadra lavora bene. E’ un piacere entrare, aiutare».

RISPOSTA GIUSTA – «Può essere una grande stagione, è presto per dirlo. Stiamo lavorando bene, continuiamo così. Bella risposta dopo Parma. A Napoli sarà difficile, giocheranno in casa e con la squadra al completo. Ma dobbiamo andare avanti così».

NOSLIN – «Giocatore importante. Deve crescere, ma sta facendo bene. Sono contento per lui, per i tre gol. Mi fa piacere per Isaksen anche, era complicato entrare e giocare così».