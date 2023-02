Pedro operato: ecco i tempi di recupero dello spagnolo dopo l’intervento per la riduzione della frattura al naso

Ieri sera Pedro è stato operato per la riduzione della frattura al naso rimediata con la Salernitana.

Lo spagnolo della Lazio non ci sarà in Conference col Cluj, ma ci sono speranze per la Sampdoria dopo la Coppa. Lo riporta Il Messaggero.