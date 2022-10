Pedro saluta Higuain: «Ti auguro il meglio» – FOTO

Pedro ha voluto, attraverso i social, salutare e omaggiare Gonzalo Higuain, che ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato

«Leggenda!!! È stato un onore per me giocare con te crack e conoscerti come persona. Sei un grande dentro e fuori dal campo amico. Auguro il meglio a te e alla tua famiglia!!!», queste le parole dello spagnolo, compagno di squadra dell’argentino ai tempi del Chelsea.