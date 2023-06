Pedro, momenti di vacanza per lo spagnolo prima del ritiro ad Auronzo -FOTO. Dopo un campionato fantastico è arrivato il momento per i biancocelesti di concedersi qualche giorno di vacanza

Prima di gettarsi nuovamente sul campo con il ritiro di Auronzo di Cadore programmato, per luglio, i giocatori della Lazio dopo la fine del campionato si concedono qualche giorno di vacanza. Sui social Pedro condivide una foto in aereo insieme alla moglie pronti per partire.