Anche a causa dei noti problemi alla caviglia lo spagnolo finora ha collezionato solo 128 minuti in stagione. Sarri è pronto a dargli una chance sabato contro il Sassuolo.