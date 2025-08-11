Pedro Lazio, l’attaccante spagnolo torna al centro del progetto: la promessa che gli ha fatto Sarri

Pedro Lazio, l’attaccante spagnolo pronto per tornare protagonista con la formazione biancoceleste: le ultime

L’eterno Pedro continua a essere uno dei protagonisti della Lazio. Dopo una stagione molto positiva sotto la guida di Baroni, con il trasferimento sulla trequarti che lo ha portato a segnare 11 gol, ora è pronto a ricoprire nuovamente quel ruolo decisivo. Come riportato da Il Messaggero, l’attaccante spagnolo sarà centrale nel progetto tattico di Maurizio Sarri.

«Ho parlato del mio ruolo con Sarri, potrò giocare ancora dietro la punta. Alla mia età è difficile fare l’esterno, ho meno rapidità dei miei compagni», ha detto Pedro già a luglio, anticipando la sua nuova collocazione in campo. Il tecnico della Lazio lo conosce bene e ha fatto una promessa allo spagnolo: lo spazio e la libertà di agire nella zona centrale saranno garantiti soprattutto in Serie A.

La strategia di Sarri è chiara: impiegare Pedro come trequartista in un modulo 4-2-3-1, o talvolta utilizzarlo come falso nueve a partita in corso. Questo ruolo valorizza le sue qualità tecniche e la sua capacità di creare gioco, sfruttando l’esperienza e la visione di gioco che lo rendono ancora decisivo.

Il ritorno di Pedro al centro del progetto offensivo della Lazio rappresenta una mossa importante per Sarri, che vuole un attacco più dinamico e imprevedibile. La promessa fatta dallo staff tecnico e dal mister al giocatore è un segnale forte anche per la squadra, che potrà contare su un uomo chiave in una zona fondamentale del campo.

L’ex Baroni ha dimostrato lo scorso anno di essere un giocatore ancora in grado di fare la differenza, e con il supporto tattico di Sarri il suo rendimento potrebbe crescere ulteriormente.

In sintesi, per Pedro si apre una nuova stagione da protagonista, con il ruolo da trequartista al centro del progetto tecnico della Lazio.