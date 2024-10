Pedro Lazio, momento d’ORO per l’esterno: secondo gol CONSECUTIVO. Non succedeva da QUESTA occasione

Pedro segna ancora, dopo la rete che ha sbloccato la partita con il Nizza, e porta la Lazio alla vittoria contro l’Empoli. Si tratta, dunque, del secondo gol consecutivo in tutte le competizioni dell’esterno spagnolo.

Dato raccolto da Opta, che ricorda come il giocatore biancoceleste non andava a segno per due partite di fila da dicembre 2021. In quell’occasione segnò a Venezia e Genoa in campionato.