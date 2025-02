Pedro Lazio, prove di rinnovo: la proposta del club per convincere lo spagnolo

Pedro Lazio, il club biancoceleste è a lavoro per il rinnovo del fuoriclasse senza tempo spagnolo: la proposta del club per l’ex Barcellona

La stagione della Lazio di Baroni si sta rivelando perfetta, con la squadra biancoceleste che non molla la zona Champions e la roboante vittoria con il Monza, è un chiaro segnale di forza e di rabbia che danno le aquile alle rivali. Uno dei protagonisti del pomeriggio dell’Olimpico è stato Pedro, il quale con la sua doppietta ha arrotondato il risultato finale. Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, il club al quale non serviva la partita di ieri per capire la forza e l’importanza dell’ex Barcellona, è a lavoro per il suo prolungamento. L’emittente prosegue aggiungendo che l’idea è quella di offrire per un altro anno all’ex Blaugrana. La decisione spetta allo spagnolo, Baroni gradirebbe una sua permanenza