Pedro-Lazio, rinnovo automatico a 25 presenze: solo una cosa può farlo saltare. I dettagli

Come riporta il Corriere dello Sport, per Pedro il rinnovo della Lazio scatterà automaticamente in caso di determinate condizioni (alla soglia delle 25 presenze), l’accordo può essere messo in “dubbio” soltanto da un ripensamento personale del giocatore.