Pedro Lazio, spunta quel retroscena di mercato clamoroso! Era un passo dalla firma con quel club...

Pedro Lazio, spunta quel retroscena di mercato clamoroso sul suo passato in Spagna! Era un passo dalla firma con quel club di Premier



L’ex ala del Barcellona, Pedro, ha recentemente rivelato un retroscena intrigante sul suo trasferimento dalla Spagna all’Inghilterra. Il giocatore ha ammesso di essere stato a un passo dal firmare per il Manchester United, ma l’esitazione ai vertici del club di Old Trafford lo portò a scegliere il Chelsea.



All’epoca, Pedro era molto richiesto sul mercato, in quanto il Barcellona faticava a trovargli spazio nel suo formidabile tridente d’attacco composto da Lionel Messi, Luis Suarez e Neymar Jr. Parlando con FourFourTwo, lo spagnolo ha ricordato che Luis Enrique gli aveva comunicato che le sue opportunità di giocare sarebbero state limitate in Catalogna e che un trasferimento sarebbe stata la migliore opzione per la sua carriera.



Dopo aver accettato la decisione di lasciare il club al quale era legato dal 2004, Pedro sembrava destinato al Manchester United. Tuttavia, il giocatore, ora 38enne, ha fatto luce sul motivo per cui l’accordo non si concretizzò.

«Non so cosa sia successo dietro le quinte, l’accordo con lo United era quasi fatto», ha spiegato Pedro. «Hanno impiegato troppo tempo per decidere, la stagione stava per iniziare e non volevo aspettare oltre. Ho persino giocato la Supercoppa UEFA con il Barça, dove ho segnai il gol della vittoria. C’era incertezza e ansia»



In quel periodo, anche il PSG si era mostrato interessato. Poi arrivò l’offerta del Chelsea. «Cesc Fabregas ha fatto da intermediario» continua Pedro. «Mourinho mi ha chiamato e ha detto che erano disposti a offrire di più, quindi abbiamo contattato lo United per spiegare la situazione, ma non hanno preso una decisione chiara e ho scelto di andare al Chelsea».

All’epoca, Louis van Gaal era l’allenatore dello United e sarebbe rimasto solo un altro anno prima di essere esonerato in seguito alla vittoria della FA Cup nel 2016. Quanto a Pedro, avrebbe trascorso cinque anni a Stamford Bridge, segnando 43 gol e fornendo 26 assist in 206 presenze con il club.



Pedro ha conquistato la Premier League, l’Europa League e la FA Cup con i Blues, prima di trasferirsi all’AS Roma nel 2020. Dal 2021, lo spagnolo ha rappresentato la Lazio in Serie A e si sta avvicinando al crepuscolo della sua carriera, con un solo assist in sei presenze in questa stagione con il club romano.

