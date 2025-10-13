Calciomercato Lazio, Lotito ha preso una decisione: quel giocatore verrà ceduto a gennaio

Lazio, Samuel Gigot verso l’addio: il difensore francese può lasciare Formello a gennaio. Ecco le squadre interessate al centrale

La Lazio si prepara a vivere un mercato di gennaio che potrebbe portare diversi cambiamenti, soprattutto in difesa. Tra i giocatori più vicini a lasciare Formello c’è Samuel Gigot, centrale francese arrivato in estate ma mai realmente inseritosi nei meccanismi di Maurizio Sarri. Il difensore non è mai stato considerato il profilo ideale per il gioco del tecnico biancoceleste, e una serie di infortuni ha ulteriormente complicato la sua avventura con la maglia della Lazio.

Gigot, infatti, non ha ancora collezionato minuti ufficiali in stagione a causa di un problema fisico che lo ha tenuto ai box fin dal ritiro estivo. Una situazione che ha spinto la dirigenza a riflettere sul suo futuro, anche in ottica di bilancio. Cedere il francese significherebbe liberare spazio nel monte ingaggi e creare margine per eventuali nuovi innesti difensivi nel corso della sessione invernale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani starebbero valutando diverse opzioni per la cessione. L’idea iniziale della Lazio sarebbe quella di proporre Gigot in prestito con obbligo di riscatto, una formula che consentirebbe di ammortizzare i circa 4 milioni di euro investiti per il suo acquisto. Tuttavia, al momento, appare più realistico che il club biancoceleste debba accontentarsi di un prestito con diritto di riscatto, soprattutto se non dovessero arrivare offerte convincenti a titolo definitivo.

Il difensore francese potrebbe comunque avere mercato: prima di firmare con la Lazio, era stato vicino a un trasferimento in Arabia Saudita, e non è escluso che qualche club arabo torni a farsi avanti a gennaio. Allo stesso tempo, in Francia Gigot conserva un buon nome grazie alle sue precedenti esperienze, e un ritorno in Ligue 1 potrebbe rappresentare una soluzione gradita sia al giocatore che alla società biancoceleste.

Per la Lazio, l’eventuale uscita di Gigot aprirebbe anche le porte a un possibile rinforzo difensivo più in linea con le richieste tattiche di Sarri. Il tecnico avrebbe infatti chiesto un centrale rapido e abile nella costruzione dal basso, caratteristiche che il francese non ha mai potuto mostrare pienamente.

In sintesi, gennaio potrebbe essere il mese dell'addio tra Gigot e la Lazio: una separazione che appare sempre più probabile e funzionale al progetto tecnico ed economico dei biancocelesti.