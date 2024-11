Pedro, l’attaccante della Lazio riabbraccia Reina: il pensiero per l’ex compagno di squadra – FOTO

Pedro, attaccante della Lazio, ha dedicato un post sui social al suo ex compagno di squadra Reina. I due si sono rivisti ieri al Sinigaglia

La Lazio ha vinto per 1-5 contro il Como allo Stadio Giuseppe Sinigaglia e Pedro è stato ancora una volta protagonista grazie alla rete dello 0-2 segnata nel primo tempo. Per l’attaccante biancoceleste, però, è stato un match speciale anche perché ha potuto riabbracciare amici ed ex compagni di squadra come Pepe Reina. Di seguito il post dello spagnolo:

«Un piacere vederti amico e condividere un po’ di tempo insieme ricordando i vecchi tempi. Sei un fenomeno, leggenda», è stato il messaggio di Pedro nei confronti del portiere Pepe Reina.