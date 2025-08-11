Pedro Lazio, in edicola il retroscena: in cosa consiste la promessa con Sarri 

 Pedro Lazio, in edicola il retroscena: la promessa con Sarri 
Pedro
Pedro

Pedro Lazio, in edicola ecco spuntare il retroscena sull’attaccante, vediamo in cosa consiste la promessa stretta con mister Maurizio Sarri 

L’eterno Pedro ha ricominciato la stagione con la sua Lazio come l’aveva conclusa la precedente, sempre brillante e decisivo. Lo spagnolo è stato l’uomo assist nell’amichevole contro il Burnley, confermando ancora una volta il suo valore. La scorsa stagione, grazie all’intuizione di Baroni, che lo spostò sulla trequarti, Pedro ha trovato una nuova dimensione nel gioco, riuscendo a segnare ben 11 gol in quella posizione. Ora, Sarri sembra voler riproporre lo stesso ruolo, puntando su di lui come uno dei principali protagonisti offensivi.

Questa sarà infatti la nuova posizione di Pedro nella formazione di Sarri. Già a luglio, lo stesso giocatore aveva rivelato: «Ho parlato del mio ruolo con Sarri, potrò giocare ancora dietro la punta. Alla mia età è difficile fare l’esterno, ho meno rapidità dei miei compagni». Sarri conosce bene le qualità del suo giocatore e sa come sfruttarle al meglio. Secondo quanto riporta Il Messaggero, tra i due c’è stata una sorta di promessa: Pedro avrà spazio e libertà nel ruolo centrale del campo. Verrà utilizzato spesso come trequartista in un 4-2-3-1 della Lazio, ma potrebbe anche essere impiegato come falso nueve, a partita in corso. Con questa nuova posizione, si legge, Pedro potrebbe continuare a essere decisivo, sfruttando la sua esperienza e la visione di gioco, caratteristiche che lo rendono perfetto per il ruolo di trequartista. Sarà interessante vedere come il tecnico riuscirà a sfruttarlo, in un attacco che sembra voler essere sempre più versatile e imprevedibile.

