 Pedro Lazio, 'prove' di addio al calcio giocato? Organizzata la 'partita del cuore' in estate con grandi ex compagni
3 ore ago

Pedro
Pedro

Pedro Lazio: la grande festa dello spagnolo: a Tenerife la ‘partita del cuore’ con Silva e leggende del calcio

Allo stadio Heliodoro Rodríguez López di Santa Cruz de Tenerife andrà in scena un’amichevole speciale, voluta e organizzata da Pedro, attaccante della Lazio. Sarà una sfida ricca di stelle: da un lato gli “amici di Pedro”, con campioni del calibro di Ronaldinho e diversi protagonisti della Spagna campione del mondo; dall’altro gli “amici di David Silva”, che ha accettato con entusiasmo l’invito a partecipare.

«È il mio modo per restituire l’affetto che la gente delle Canarie mi ha sempre dimostrato durante la carriera», ha dichiarato il numero 9 biancoceleste.

In Spagna, però, serpeggia un dubbio: l’evento, previsto per la prossima estate, potrebbe trasformarsi anche nell’occasione per l’addio al calcio di Pedro. Una risposta definitiva arriverà soltanto al termine della stagione.

