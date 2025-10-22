Calciomercato Lazio: il River Plate insiste per quel giocatore biancoceleste! Lotito ha preso una decisione: le ultimissime notizie

Calciomercato Lazio: il River Plate insiste per quell’attaccante biancoceleste! Il presidente Lotito ha le idee chiare: le ultimissime

Dall’Argentina tornano a farsi sentire le sirene per Taty Castellanos. Secondo la stampa locale, il River Plate sarebbe pronto a rilanciare con decisione per l’attaccante della Lazio. Non è la prima volta che il club di Buenos Aires si muove per lui, ma questa volta la trattativa sembra poggiare su basi più concrete. Il River, infatti, sta preparando una rivoluzione in attacco: con Miguel Borja in scadenza a dicembre, Marcelo Gallardo avrebbe individuato proprio Castellanos come perno del nuovo progetto tecnico.

«Ricordate Taty Castellanos? Bene, segnatevi quel nome», ha dichiarato in diretta un giornalista vicino all’ambiente River, parole poi riprese dal Corriere dello Sport. A Roma, l’argentino resta una pedina preziosa per la Lazio, ma anche un asset di mercato: oltre agli argentini, si sarebbero mossi anche Burnley e West Ham. Lotito, però, non intende fare sconti: per lasciarlo partire servono almeno 40 milioni di euro, la stessa cifra rifiutata in estate.

Sarri, dal canto suo, non esclude una cessione, ma pretende carta bianca nella scelta dei sostituti. Per ora, però, tutto resta congelato: la Lazio dovrà prima presentare entro metà novembre i conti aggiornati al 30 settembre alla nuova commissione di vigilanza (che ha preso il posto della Covisoc). Solo a dicembre, con il responso ufficiale, si capirà se ci sarà margine per muoversi sul mercato.

