Pedro-Isaksen, via al turnover: Sarri ha in mente un piano preciso

Al rientro dalla sosta per le nazionali la Lazio sarà attesa da un vero e proprio tour de force: Pedro e Isaksen si scaldano

Come riportato dal Corriere dello Sport, la stagione della Lazio è pronta ad entrare nel vivo. Al rientro dalla sosta per le Nazionali il club biancoceleste sarà impegnato in un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League.

Sarri avrà bisogno di tutti compresi Pedro e Isaksen. I due esterni cominciano a scaldare i motori per dare il cambio a Felipe Anderson e Zaccagni. Il Comandante è pronto a ruotare la sua Lazio.