Pedro: «Abbiamo giocato bene, possiamo ribaltare il risultato all’Olimpico»

Pedro è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Porto-Lazio, ecco le sue parole:

MATCH – «Abbiamo fatto un buon primo tempo, creato tanto ma dopo loro hanno trovato sti gol che per noi è stato difficile. Abbiamo giocato con personalità ma la partita è aperta per il ritorno»

RITORNO – «Abbiamo giocato bene qua, non era facile, è uno stadio difficile. Davanti ai nostri tifosi possiamo fare una bella partita e ribaltare il risultato».

SQUADRA – «Stiamo giocando bene, abbiamo capito l’idea del mister ma dobbiamo fare meglio alcune cose, dobbiamo essere più concreti e attaccare più la porta»

Pedro a Lazio Style Radio

GARA – «Oggi abbiamo fatto le cose bene, loro hanno approfittato delle due occasioni. Sono una squadra difficile, giocano bene. Però è ancora tutto aperto ma dovremo fare una grande partita».

CRESCITA – «Da un mese stiamo giocando molto bene, abbiamo capito le idee del mister. Dobbiamo essere più concreti davanti alla porta. Oggi abbiamo giocato con personalità e carattere in uno stadio molto difficile, sono certo che possiamo ottenere la vittoria al ritorno».

CAMBIO DI POSIZIONE CON FELIPE ANDERSON – «Ho visto che Felipe Anderson stava meglio di me fisicamente, mi sono messo al centro per permettere un’uscita migliore della palla. Non mi cambia niente giocare al centro o a destra, non è la mia posizione ma so farlo senza problemi».

TIFOSI ALL’OLIMPICO – «La presenza del pubblico giovedì sarà molto importante, voglio ringraziare i tifosi presenti oggi che ci hanno dato un grande supporto. Per noi sono sempre un plus e una forza molto grande, all’Olimpico saranno con noi».

UDINESE – «Dobbiamo riposare velocemente e pensare all’Udinese che è una squadra difficile come ha dimostrato l’andata. Dobbiamo rimanere concentrati e cercare di vincere ad Udine».