Pedro a Sky: «Stiamo crescendo molto, soprattutto dal punto di vista della mentalità»

La Lazio vola ancora in Europa League. Nel post partita della gara contro l’Ajax, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Pedro. Queste le sue parole:

SPOGLIATOIO VINCENTE? – «Presto per dirlo, penso che stiamo avendo un passo molto forte, soprattutto dal punto di vista della mentalità. Vincere qua è sempre molto difficile, i ragazzi stanno crescendo tanto»

SUI GIOVANI – «I ragazzi giovani nuovi arrivati stanno giocando molto bene, sono stati veloci ad adattarsi. Bravi a seguire Baroni e ad ascoltare anche noi giocatori più vecchi ed esperti»

DEDICA SPECIALE – «Per me è speciale oggi segnare, dedico il gol a mia zia scomparsa ieri. Non era facile per me giocare oggi, però sono felice di poter aiutare la squadra»