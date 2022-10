Pedro incorona Romero: «Che giocatore!» E poi festeggia la vittoria FOTO

Una serata importate per Luka Romero che ha trovato finalmente un po’ di spazio e gli elogi di Pedro

C’è un profondo legame tra Pedro e Luka Romero. I due sono stati accostati – per caratteristiche e movimenti – da Sarri e lo spagnolo ha speso belle parole per il giovane elogiandolo nella conferenza stampa pre Lazio Midtjylland.

Proprio durante il match, i due hanno avuto la possibilità di giocare e scambiarsi la palla, mettendo in campo tutta la qualità e la sintonia che li contraddistingue.

Su Instagram, il numero 9 gli ha dedicato un post e poi festeggiato così i 3 punti: