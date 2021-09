ESPN su Pedro: «Ha messo Zaniolo nel frullatore» – VIDEO

Pedro ha scherzato Zaniolo dribblandolo due volte in pochi secondi: ESPN elogia le doti tecniche dell’esterno spagnolo

Lo spagnolo Pedro è salito in cattedra nel derby di ieri pomeriggio non solo punendo gli ex compagni con la rete del 2-0 ma anche con una prestazione a tutto tondo durante tutto l’arco dei 90 minuti.

In particolare non è passata inosservata una doppia giocata fatta ai danni di Zaniolo che ha esaltato non solo i tifosi biancocelesti ma ha anche la celebre emittente ESPN che ha così commentato sul proprio profilo Twitter: «Pedro ha messo Zaniolo nel frullatore».