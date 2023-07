Pedro festeggia il rinnovo: «Volevo restare qui, ringrazio il presidente e il mister»

Pedro, lo spagnolo rilascia appena rinnovato il suo contratto alcune dichiarazioni esternando la sua gioia per il prolungamento

Dopo l’ufficialità del suo rinnovo contrattuale con la Lazio, Pedro ai cronisti presenti ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo

PAROLE – Il calcio sta cambiando, molti calciatori sposano altri campionati. A volte è difficile dire no, ho sempre messo in prima fila la Lazio. Ringrazio il presidente Lotito e mister Sarri per la fiducia. L’obiettivo di quest’anno? Vincere un trofeo non è impossibile, vincere lo scudetto non lo è. Tutto è possibile, se lo ha fatto il Napoli possiamo farlo anche noi