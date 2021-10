Pedro e Felipe Anderson, le due frecce di Sarri a costo zero

Pedro e Felipe Anderson, arrivati nello scetticismo generale, sono i veri trascinatori della Lazio di Maurizio Sarri

A Bologna toccherà ancora a Pedro e Felipe Anderson. Con l’assenza quasi certa di Immobile, toccherà alle due ali prendere per mano la Lazio e condurla possibilmente alla vittoria. Nonostante il grande scetticismo che aveva accompagnato l’arrivo dei due a Formello, Pedro e Felipe stanno letteralmente trascinando i biancocelesti in questo inizio di stagione, forse anche più dei goal immancabili del centravanti biancoceleste. Tre reti e tre assist in due nelle prime sette di campionato stanno a testimoniare un rendimento di assoluto livello.

Inoltre i due esterni sono arrivati a Formello praticamente a costo zero: due veri e propri affari di Lotito e Tare che ora si godono due dei migliori esterni del campionato. Sarri ringrazia.