Pedro, lo spagnolo esulta per la vittoria in amichevole di ieri contro la Triestina su Instagram e suona la carica

La vittoria contro la Triestina, consente a Sarri di avere risposte importanti per la preparazione in vista della stagione. Ad esultare per la vittoria ci pensa su Instagram Pedro, il quale pubblica un post caricando l’ambiente Lazio

