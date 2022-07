Pedro esalta Marcos Antonio: «Mi sta piacendo molto, aiuterà la squadra»

L’attaccante della Lazio Pedro ha esaltato le qualità che ha fatto vedere Marcos Antonio in ritiro

L’attaccante della Lazio Pedro, nel corso dello speciale DAZN sui ritiri delle squadre di Serie A, ha esaltato le qualità che ha fatto vedere ad Auronzo di Cadore il nuovo arrivato Marco Antonio.

MARCOS ANTONIO – «Marcos Antonio mi sta piacendo molto in una posizione che è molto importante per la squadra. Può aiutare la squadra con le sue caratteristiche. Gioca la palla in maniera veloce».

