Pedro e Felipe Anderson certezze: Sarri si aspetta una cosa da loro

Pedro e Felipe Anderson certezze della Lazio: Sarri si aspetta una cosa dai suoi esterni per la prossima stagione

Pedro e Felipe Anderson hanno dimostrato una forma smagliante nel ritiro di Auronzo di Cadore, e non solo per i gol messi a segno dai due nelle amichevoli dello Zandegiacomo. Sarri riparte da loro due: due certezze ai lati del tridente. Esterni di posizione, interni nel gioco e nelle idee del tecnico biancoceleste.

Sarri alle sue due frecce chiede una cosa. Il peso dell’attacco (e delle marcature) non può stare tutto sulle spalle di Immobile. Devono segnare di più, è una necessità della squadra, il loro obiettivo è un compito imposto dall’alto. Pedro, l’anno scorso, si è scatenato soprattutto da ottobre a dicembre. Ha chiuso la prima Serie A in maglia biancoceleste con 9 gol all’attivo in 32 partite, diventano 10 se si conta il gol in EL. Felipe Anderson spera di confermare in pianta stabile il posto sulla destra. La passata stagione è stato il più continuo a livello di presenze: 48 su 48 considerando ogni competizione, nessun altro è riuscito a stargli dietro. Sarri ora gli chiede di incidere di più sotto porta, di chiudere con cattiveria le azioni che si sviluppano sulla fascia opposta. Vanno superati i 6 gol 2021-2022 (7 con l’Europa).