Pedro rivela: «Atletico Madrid? Bello ma avrei preferito altro»

Pedro, esterno della Lazio, ha parlato della sfida di domani in Champions League contro l’Atletico Madrid: la sua rivelazione

Intervistato dalla Televisione Spagnola, Pedro, esterno della Lazio, ha dichiarato:

«Sono felice di sfidare una squadra spagnola come l’Atletico, tuttavia avrei preferito affrontare il Barcellona, sarebbe stato molto bello. Il Barcellona si è rinforzato. Ho molti amici lì e, in generale, nella Liga. Martedì ne ritroverò alcuni. Al Barça auguro tanta fortuna e anche a Xavi, che è un mio amico. Joao Felix? A volte è complicato adattarsi a un’altra idea di calcio, però nel Barcellona ci riuscirà. È un peccato che non lo abbiamo visto all’Atletico. Busquets, Jordi Alba e Messi? Sono molto felici e vincendo praticamente tutte le partite. Hanno fatto una buonissima scelta».