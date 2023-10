Pedro a Prime Video: «Vittoria imprescindibile, su Sarri e Guendouzi...»

Pedro, match-winner della sfida di ieri sera tra Celtic e Lazio, ha analizzato la gara nel post-partita: le sue dichiarazioni

Intervenuto ad Amazon Prime Video, Pedro ha analizzato in questi termini Celtic-Lazio:

«Un gol e una vittoria importante in un campo difficile su cui giocare. Abbiamo meritato di vincere perché abbiamo giocato bene anche se loro non hanno demeritato. Si sono tutti divertiti guardando questa partita perché abbiamo fatto un bello spettacolo. Alla fine ho fatto gol per una vittoria che per noi è provvidenziale e imprescindibile. Sarri mi ha detto di lavorare soprattutto in difesa perché stavamo soffrendo e avevamo lasciato un po’ troppo l’iniziativa al Celtic negli ultimi minuti. Poi noi abbiamo trovato quella giocata con l’assist di Guendouzi perfetto e ho fatto quel gol. Per questa vittoria nel finale è molto importante in questo momento».