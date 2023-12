Pedro a LSC: «Bene i tre punti ma c’è una cosa che dobbiamo migliorare»

Pedro, match-winner della gara di ieri pomeriggio tra Lazio e Cagliari, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste

Intervenuto a Lazio Style Channel dopo Lazio-Cagliari, Pedro ha dichiarato:

«Sempre complicato, non è stata la miglior partita nostra ma era più importante fare una vittoria e l’abbiamo fatto. E’ buono per la dinamica, dobbiamo fare delle belle prestazioni, non siamo ancora nella strada giusta, l’unica cosa buona è che giochiamo un’altra partita martedì, dobbiamo migliorare per fare la nostra prestazione e prendere il risultato. Abbiamo inziato molto bene e forte la partita, con il rosso abbiamo abbassato il controllo e il ritmo della partita, non abbiamo creato tante occasioni che la gente sperava».