Pedro a DAZN: «Immobile migliore in campo, sulle mie condizioni...»

Pedro è stato intervistato da DAZN al termine di Salernitana-Lazio. Le sue dichiarazioni:

«Era molto difficile oggi ma abbiamo giocato bene, era importante non perdere qua perché venivamo da questi ultimi risultati meno belli. Adesso abbiamo altre due partite importanti, speriamo di continuare così. Condizioni? Sto un po’ ancora male, sento molto dolore al naso e alla testa, ho perduto molto sangue era difficile respirare per me ma volevo essere a disposizione e aiutare la squadra. Ad Immobile do un 10, ha giocato una bellissima partita, non solo per i gol, anche nel lavoro difensivo ha aiutato la squadra, per noi è fondamentale, oggi è stato il migliore in campo».