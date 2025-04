Pedro, la delusione dello spagnolo su LSC: «Partita difficile oggi per noi, non abbiamo giocato bene. Il campo non deve essere un alibi...»

Pedro, ala spagnola in forza alla Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di LSC: le sue parole piene d’amarezza

Sconfitta dolorosa per la Lazio che si ferma nella propria corse verso la finale di UEFA Europa League cadendo per 2-0 contro i norvegesi del Bodo Glimt. Al termine della sfida, l’attaccante biancoceleste Pedro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di LSC per esprimere il proprio stato d’animo dopo il triplice fischio:

«Partita difficile oggi per noi, non abbiamo giocato bene. Il campo non deve essere un alibi, potevamo far meglio. Abbiamo preso 2 gol, ma è ancora tutto aperto. Abbiamo bisogno del nostro pubblico per fare bene al ritorno. Ci siamo lasciati scappare un’altra opportunità, ma ora pensiamo a preparare bene le prossime due gare che sono difficili e vogliamo fare bene. Derby? Servono tutti i tifosi, non ho dubbi che saranno con noi, dobbiamo affrontare la prossima gara nel migliore dei modi».

Le parole dell’ex Barcellona sottolineano quanto sia forte la delusione per il risultato, ma anche la determinazione, da vero campione, a rimanere concentrato sulle prossime sfide.