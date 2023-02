Pedro vuole completare la collezione: gli manca solo la Conference. Lo spagnolo della Lazio è lo specialista dell’Europa

Come sottolinea il Corriere dello Sport Pedro ha giocato in tutte le competizioni Uefa e le ha vinte: 3 Champions League, una Europa League, 3 Supercoppe Uefa, ora prepara l’esordio in Conference League, probabilmente da subentrato in vista di Salerno. A questa età, Pedrito, s’appresta a intraprendere un nuovo cammino, lo farà nell’unica Coppa mancante.

Lo spagnolo vanta 119 presenze nelle competizioni Uefa, ha segnato 27 gol: 16 in Champions, 9 in Europa League, 2 in Supercoppa Uefa. Un gol in Conference migliorerebbe la collezione, la completerebbe.