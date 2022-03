Pedro: «Giusto giochi chi sta meglio. Oggi sarà difficile, ma...»

Pedro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, prima del calcio di inizio contro il Cagliari: le sue parole

GARA – «Dobbiamo reagire subito, oggi non sarà facile affrontiamo una squadra aggressiva e in salute che sta conquistando diversi risultati importanti. Io voglio aiutare la squadra sia se gioco dal primo minuto sia se entro dalla panchina. Zaccagni e Felipe Anderson stanno meglio di me, ed è normale che debbano giocare. Mancano poche partite, la gara di oggi è un’opportunità per migliorare la classifica, sarà difficile ma noi vogliamo vincere in uno stadio complicato».

«Oggi è difficile, stiamo giocando bene, i risultati non arrivano e a volte è difficile per noi. Dobbiamo continuare su questa strada e sicuramente i risultati arriveranno».