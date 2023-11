Pedro a Sportmediaset: «Contro la Salernitana è stata una sconfitta pesante. Stiamo lavorando per migliorarci». Le parole del giocatore

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Pedro Rodriguez ha fatto il punto della situazione ammettendo le difficoltà della squadra, ma allo stesso tempo caricandola. Ecco le parole del giocatore della Lazio.

PAROLE– «Quella contro la Salernitana è stata una sconfitta pesante per noi, ma adesso abbiamo un’altra possibilità, un’altra partita, un’altra competizione bellissima come la Champions League per riprendere fiducia e fare una bella prestazione. Domani dobbiamo andare forti sul campo, concentrati e fare una bella partita, in questo modo ridaremo fiducia all’ambiente. Come ho detto sarà una bella opportunità per farlo. Troppo prevedibili? Non mi sembra. Stiamo lavorando per migliorarci, per trovare una forma migliore e tornare la Lazio dell’anno scorso. Ci sono tanti giocatori nuovi che stanno giocando bene. E’ vero che in campionato abbiamo perso con squadre meno blasonate, ma non ci resta che lavorare per tornare sulla strada giusta, ritrovando la mentalità vincente. Vincere contro il Celtic ci darebbe tre punti molto importanti per il girone, ma resterebbe comunque un’ultima partita che sarà necessaria per capire come ci piazzeremo ».