Pedro a Sky: «La Champions potrebbe influenzare il mio futuro? Vi dico che...»

Arrivano parole importanti sul futuro del numero 9 biancoceleste

Parole forti quelle di Pedro, autore del gol del vantaggio nella vittoria della Lazio contro il Monza.

Il numero 9 ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sul suo futuro ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE- «Qualificarsi sarebbe un passo importante per noi, un’opportunità unica che non potevamo farci scappare. Abbiamo fatto questo passo in avanti, ma mancano ancora 10 partite, è un percorso lungo e difficile, ci sono anche tanti scontri diretti da fare. Se la Champions influirà sul mio futuro? Potrebbe pesare, dobbiamo parlare con il presidente e la società, io sono tranquillo, sto bene qui, ho sempre parlato bene della lazio, dei suoi tifosi. Vediamo alla fine che succede»