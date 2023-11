Pedro a Sky: «In Champions stiamo giocando bene e dobbiamo proseguire. Per vincere servirà..». Le parole del biancoceleste

L’attaccante della Lazio Pedro ha parlato del delicato momento della squadra alla vigilia della sfida Champions contro il Celtic. Queste le parole del giocatore a Sky Sport.

PAROLE– «Non siamo in un bel momento, ma dobbiamo pensare che questa è una nuova competizione, è la Champions ed è una partita fondamentale per andare avanti nella competizione più prestigiosa del mondo. Servirà testa lucida per vincere».

DIFFERENZE TRA LA RESA IN CAMPIONATO E CHAMPIONS– «In campionato ci manca qualcosa, ma dobbiamo restare tranquilli e continuare a lavorare, a pedalare tutti insieme, uniti. In Champions stiamo giocando molto bene e dobbiamo proseguire ».

SQUADRA– «Dobbiamo tornare all’inizio e fare cose più basiche per recuperare quella voglia di vincere. Dobbiamo tornare a fare bene il più presto possibile, perché ora sono tanti i punti di differenza dalle prime».