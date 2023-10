Pedro a LSC: «Se entri male in campo è dura poi rimediare il risultato»

Pedro, lo spagnolo al termine della partita persa con il Feyenoord, analizza il match con parole nette e chiare

PAROLE – L’approccio alla partita è stato sbagliato. Loro hanno una grande squadra, giocano in un ambiente caldo in cui è difficile scendere in cmpo. Dopo i due gol è stato difficile entrare in partita. Queste due partite in casa saranno importanti per il futuro. Questa partita però è finita e ora dobbiamo pensare al campionato, migliorando in ciò che abbiamo sbagliato. Ogni partita in Champions è difficile, bisogna migliorare l’approccio. Il livello è più alto, come il ritmo non entrando bene in campo è difficile poi fare bene