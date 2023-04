Pedro a Lazio Style Channel: «Oggi vittoria importante»

Arrivano le parole del numero 9 biancoceleste, al termine del match vinto contro il Monza

Ottima prestazione per Pedro, autore del gol che ha sbloccato la partita della Lazio contro il Monza.

Il numero 9 ha rilasciato ai microfoni di Lazio Style Channel le sue impressioni sul match.

LE PAROLE- «La vittoria di oggi è stata importante, sapevamo che era difficile. Era una grande opportunità per allungare in classifica. Abbiamo fatto il nostro gioco, creando molte occasioni. Mancano ancora tante partite ma dobbiamo continuare su questa strada se vogliamo raggiungere obiettivi importanti. Dobbiamo giocare ogni partita come se fosse una finale, abbiamo molta fiducia e personalità con la palla, stiamo giocando bene e non vogliamo fermarci. Adesso testa alla prossima contro la Juventus. Ho segnato di più in trasferta, sono contento e spero di tornare a farlo anche all’Olimpico. La Juventus è una grande squadra, molto solida dietro. Noi però siamo migliorati rispetto all’ultima volta in cui l’abbiamo affrontata, lavoreremo bene durante la settimana per fare una grande partita»