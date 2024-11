Pecchia: «Cancellieri? Ha grande voglia e determinazione. Ci voglio lavorare in questi due ruoli»

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato così dell’attaccante in prestito dalla Lazio Matteo Cancellieri

Fabio Pecchia ha parlato, nel post-partita di Parma–Atalanta, dell’attaccante in prestito dalla Lazio Matteo Cancellieri, autore di una rete nel match del Tardini. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Cancellieri? Ha una grande voglia e tanta determinazione. Ha fatto un gran gol. È un giocatore in evoluzione. È con noi da qualche mese, ci voglio lavorare sia come esterno destro che come punta. È un bel potenziale per il nostro calcio».