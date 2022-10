Pazzini: «Il Lavoro di Sarri si vede, la Lazio ha qualità e Immobile è la punta di diamante»

Giampaolo Pazzini, ospite nel salotto di DAZN, ha commentato la gara dell’Olimpico tra Lazio e Spezia

«Si giocheranno tante partite, sarà importante fare bene in questo ciclo per arrivare a novembre con una buona posizione in classifica varrà tutto. La Lazio sta facendo bene, questo trend è partita dallo scorso anno: ha preso solo 5 gol quest’anno e davanti ha grande qualità. Questa partita sarebbe una grande spinta, ma il lavoro di Sarri si vede molto di più. Squadra con grande identità, sta bene e sta maturando.

IMMOBILE – «Immobile è la punta di diamante, la squadra lo mette in condizione, i numeri parlano per lui. I gol li deve fare e in questo è bravissimo. Manca un’alternativa. Cancellieri è un altro ruolo. Penso che la Lazio ci abbia pensato se far giocare o no Ciro. Oggi mi aspetto da lui grande motivazione, può arrivare a 188 gol, è motivato ad avvicinarsi a gente come Del Piero».

FELIPE ANDERSON – «Sarri ha sempre avuto grandi parole di elogio. Ha un talento enorme, anche se non dà sempre continuità, ha dei colpi da grande giocatore. Determina, fa assist, salta l’uomo: fa la differenza».