Payero Lazio, un nome può sbloccare la trattativa? Le ultime

Payero Lazio, il centrocampista dell’Udinese ritorna di moda per i biancoceleste: ecco come si potrebbe sbloccare la trattativa

Martin Payero è il nome tornato di moda per il calciomercato Lazio dopo che il Torino ha battuto la concorrenza dei biancocelesti per Casadei. Il centrocampista dell’Udinese, come riportato da il Messaggero, è al centro di un possibile scambio.

I nomi sono due: uno è Basic, ma non essendo in lista si riproporrebbe il problema. Discorso diverso invece per Pellegrini: è sul mercato, iscritto in lista e la sua cessione potrebbe sbloccare l’arrivo del classe 1998.