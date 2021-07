Pavanel: «Lazio Padova? Ecco cosa mi aspetto dalla gara di domani»

Pavanel, tecnico del Padova, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole di domani contro i biancocelesti di Sarri

Massimo Pavanel, tecnico del Padova, è intervenuto in conferenza stampa analizzando l’amichevole di domani contro la Lazio:

«Il test di domani contro la Lazio? Abbiamo avuto un problema con Germano, ha avuto una distorsione alla caviglia, per il resto stiamo cercando di dare quello che è il mio pensiero, da domani non mi aspetto nulla se non vedere qualcosina, ma non ho aspettative. Sono curioso di vedere la squadra per ultimare i miei giudizi, ma non c’è nulla di decisivo o condizionante, insieme vediamo di dare continuità al lavoro che stiamo impostando. Queste amichevoli sono impegnative e “squilibrate”, quindi le valutazioni vanno prese con le pinze. Domani penso che qualcuno possa giocare qualche minuto in più, rischiamo anche qualcosa contro un avversario come la Lazio, abbiamo fatto 4 giornate complete di allenamento».