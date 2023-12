Patric subito titolare in Lazio-Inter? Cosa filtra da Formello. Le condizioni dello spagnolo, reduce da una pesante influenza

Secondo Il Messaggero ci sarebbe un ballottaggio a tre al centro della difesa della Lazio in vista del big match di stasera con l’Inter.

Romagnoli è sempre out, e Patric è appena rientrato da un’influenza pesante. Per questo non c’è ancora certezza sull’impiego di quest’ultimo (in vantaggio) dall’inizio per uno tra Casale e Gila.